В КНДР прокомментировали сообщения о смерти Ким Чен Ына

Информация о тяжелом состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, который впервые за долгие годы не посетил торжества по случаю дня рождения «вечного президента» КНДР Ким Ир Сена, является ложной. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос де Лес Перес.

«Появившиеся в СМИ сообщения о тяжелом состоянии здоровья нашего руководителя Ким Чен Ына являются ложными и злонамеренными. Спасибо за беспокойство, но я прошу журналистов впредь проверять источники информации», - написал де Лес Перес.

Напомним, что государственные СМИ Северной Кореи в последний раз сообщали о местонахождении лидера страны 11 апреля.

В субботу, 25 апреля, американское издание New York Post написало о возможной смерти Ким Чен Ына. Позже это сообщение получило широкое распространение в социальных сетях.

Известно, что политик перенес операцию на сердце. По данным некоторых СМИ, хирургическое вмешательство прошло неудачно, потому что у врача «сильно дрожали руки».

Официальных сообщений о состоянии здоровья Ким Чен Ына со стороны Пхеньяна пока не поступало.