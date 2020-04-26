Трамп и Макрон согласились в необходимости реформировать ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнениях по поводу необходимости провести реформы во Всемирной организации здравоохранения.

Такую информацию предоставил представитель Белого дома Джадд Дир.

«Президент Трамп и президент Макрон согласились в необходимости реформировать ВОЗ», - указал Дир.

Ранее американский лидер сообщил, что США останавливает финансирование ВОЗ ввиду того, что организация не справилась в должной мере с задачей информирования общественности и властей об угрозе коронавирусной инфекции.

Высказанные президентом претензии относительно неэффективной деятельности ВОЗ касались в том числе крайне тяжелой эпидемиологической ситуации в США, которые в тот момент оказались на первом месте по распространению заболевания и по количеству летальных исходов.

Согласно последней статистике Всемирной организации здравоохранения, заражение COVID-19 подтверждено у более чем 2,8 миллиона человек, 193 тысячи из которых скончались.