Министр здравоохранения Израиля подал в отставку

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман подал прошение об отставке. Об этом сообщает радио Kan.

Глава Минздрава попросил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху перевести его на должность министра строительства и жилищного хозяйства.

Ранее политические оппоненты Лицмана подвергли его критике за меры, которые принимались в стране в связи с распространением коронавируса. Сам руководитель Минздрава также был заражен COVID-19, но перенес болезнь в легкой форме.

По последней информации министерства здравоохранения Израиля, в стране зафиксировано 15 298 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 199 человек.