Число умерших от коронавируса в Москве достигло 435 человек

В Москве скончался еще 31 человек из числа пациентов с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом количество умерших от COVID-19 в городе достигло 435 человек.

За последние сутки в столице выявили более 2,9 тысячи новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 42,4 тысячи, из которых свыше 3,1 тысячи - выздоровели. Москва сохраняет лидерство в России по количеству инфицированных.