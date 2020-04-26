Откроются парки и кафе: в Италии объявили о смягчении карантина

В Италии смягчают карантинные меры и запускают вторую фазу борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте во время обращения к нации.

Послабления карантина и новые правила начнут действовать в Италии с 4 мая, уточнил он. Так, гражданам разрешат перемещаться внутри некоторых регионов, но только с обоснованием цели поездки и соблюдением правил безопасности, таких как социальная дистанция и использование средств защиты. Между разными провинциями можно будет ездить только в служебных и медицинских целях.

В это же время откроют парки и общественные сады, будет снят запрет на посещение похорон, сообщает La Stampa со ссылкой на главу правительства. Открываются бары и рестораны, но сделать заказ можно будет только на вынос. В стране также разрешат заниматься спортом, на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

С 18 мая, по словам Конте, заработают музеи и главные достопримечательности Италии. С 1 июня бары и рестораны, парикмахерские и салоны красоты смогут работать в обычном режиме.

По последним данным, в стране количество случаев заражения COVID-19 составляет 198 тысяч человек, при этом выздоровели уже около трети от этого числа. За прошедшие сутки в Италии зафиксировали самый низкий прирост заболевших с 14 марта.