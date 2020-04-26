Названы последствия коронавируса для перенесших его в легкой форме

Большинство пациентов переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме, и могут не опасаться опасных последствий заболевания. С таким предположением выступил главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко. Кроме того, врач уверен, что после излечения от COVID-19 у пациента вырабатывается стойкий иммунитет.

«У 80 процентов заболевших - легкая форма. Как правило, осложнений после этого не бывает», - приводит издание Ura.ru слова специалиста.

В России на данный момент подтверждено 74 588 случаев коронавируса, скончался от инфекции 681 человек, 6 250 - выздоровели. По этим показателям страна занимает десятое место в списке, первые три позиции которого делят США, Италия и Испания. В этих странах наибольшее количество зараженных.

О коронавирусной инфекции власти Китая сообщили в конце прошлого года, когда в многомиллионном городе Ухань произошла вспышка необычной пневмонии. Оценивая масштабы бедствия и тяжесть последствий коронавирусной инфекции, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пандемией.