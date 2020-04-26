«Ресурсов достаточно»: Минфин РФ выделит деньги для поддержки населения в случае продолжения пандемии

Минфин РФ готов выделить сколько потребуется средств на поддержку населения и экономики в случае продолжения распространения COVID-19 и действия режима самоизоляции. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, ресурсов для этого достаточно и есть все резервы, чтобы помогать людям.

«Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать», - сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что внутри бюджета планируется направить около 2,8% ВВП в виде как прямой, так и гарантийной поддержки, на меры, которые позволят минимизировать последствия пандемии. На эти цели Минфин возьмет около двух триллионов рублей из Фонда национального благосостояния и привлечет еще один триллион дополнительных заимствований. Сокращать остальные запланированные расходы, при этом не планируется, несмотря на дефицит бюджета, отметил Силуанов.