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Бесконтактная помощь: как работают волонтеры в период коронавируса

Дмитрий Изгагин
06:26 02.04.2020
Организованы волонтерские движения, которые помогают пожилым людям, которым нельзя выходить из дома в период пандемии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заражение короновирусом наиболее опасно для людей, которые страдают хроническими заболеваниями, а также для пожилых. Пенсионерам, пожалуй, сложнее всего приходится в самоизоляции. Ведь большинство из них не умеют пользоваться интернетом, а многим даже не у кого попросить о помощи по телефону. Ни заказать еду, ни товары первой необходимости, ни медикаменты они не могут.

Специально для пожилых людей, которым нельзя выходить из дома в период пандемии коронавируса, организованы волонтерские движения. Они помогают доставить продукты и лекарства.

Перед входом в дом волонтеры надевают маски, перчатки и протирают руки антисептиком, ведь люди, к которым они приходят, в основном находятся в группе риска. Но даже при такой профилактике контакты стараются минимизировать. Волонтеры забирают заранее приготовленный пакет с деньгами и запиской и возвращают его уже полным на это же место.

Такой бесконтактный вид помощи сегодня практикуется практически в каждом городе. Но иногда волонтерам приходится помогать не только с доставкой продуктов.

В Ноябрьске, например, добровольцы очистили дом пенсионера от снега - его дом завалило по окна.

А в Якутске столовая, которая обслуживает многодетные и неполные семьи, теперь готовит горячее питание с доставкой на дом. Разносить тоже помогают волонтеры.

В городах, где есть большие аэропорты - Саратове, Екатеринбурге, Ростове, Нижнем Новогороде - после отмены множества рейсов кейтеринги, готовившие еду в полет, теперь кормят пожилых горожан. Соцслужбы подают списки волонтерам, а те доставляют пищу пенсионерам.

«Они были составлены, исходя из возрастной категории, то есть это сбалансированное питание. Здесь учитывался состав: и углеводы, и жиры, и калорийность блюд», - рассказывает руководитель службы доставки продуктов аэропорта Стригино Татьяна Горохова.

Ежедневно повара собирают около трех тысяч таких посылок. Врачей это только радует: лишний раз рисковать выходом в магазин, особенно пожилым людям, сейчас не стоит.

«Маску не надо будет применять Если вы лишний раз не выходите из дома и находитесь дома на самоизоляции, это самая эффективная маска, которая позволит защитить вас», - уверен доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Олег Янушевич.

С привычными многим людям старшего поколения делами - прогулками по парку, встречами с родственниками и соседями, посещением магазинов - придется повременить. Строгое выполнение рекомендаций и поддержка тех, кто рядом, обязательно помогут в этот непростой период.

«Важна помощь со стороны окружающих, со стороны близкого круга знакомых и друзей этих людей. Все-таки звонки очень важны, позитивный настрой, не обсуждение болячек, не обсуждение тревожности, а обсуждение событий, которые приносят радость и бодрость», - уверяет доктор психологических наук Ольга Усанова.

Поэтому сегодня молодому поколению как никогда важно просто позвонить своим родным. Об остальном, пока что, помогут позаботиться волонтеры.

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