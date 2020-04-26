Десятки стран-участников: в Минобороны рассказали о реализации проекта «Дорога памяти» за пределами России

Проект «Дорога памяти» Минобороны России, приуроченный к 75-летию Победы, поддержали в 80 странах. Среди них - все республики бывшего СССР, за исключением Грузии, США, Франция, Великобритания и Китай, рассказал заместитель министра обороны, генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, большую помощь оказывают сотрудники посольств, генконсульств, военные атташе.

«При многих дипучреждениях развернуты оперативные пункты приема и оцифровки фотографий, личных документов, писем и других реликвий, которыми поделились потомки участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», - сказал Фомин в интервью газете «Московский комсомолец».

Он добавил, что такие же пункты организованы и на российских военных базах. При поддержке правительств и местных властей информация о проекте размещается на официальных сайтах и в СМИ.

Проект «Дорога памяти» призван увековечить воспоминания о тех, кто сражался на передовой в годы Великой Отечественной. Собранные материалы будут размещены в одноименной мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея ВС РФ рядом с Главным храмом Вооруженных сил.