Сегодня ушел из жизни креативный продюсер радио «Звезда» Дмитрий Найденов. Полторы недели назад он был госпитализирован в московскую больницу с воспалением легких. Врачам не удалось его спасти.

Дмитрий работал на радиостанции «Звезда» более десяти лет. Он являлся автором огромного количества выпусков программ «Исторические заметки», «Была история», «Как мы устроены» и множества других.

Дмитрию Найденову было 42 года. Все сотрудники телерадиокомпании «Звезда» выражают искренние соболезнования близким, родным и друзьям нашего коллеги.