Ушел из жизни креативный продюсер радио «Звезда» Дмитрий Найденов
Дмитрий работал на радиостанции «Звезда» более десяти лет.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сегодня ушел из жизни креативный продюсер радио «Звезда» Дмитрий Найденов. Полторы недели назад он был госпитализирован в московскую больницу с воспалением легких. Врачам не удалось его спасти.
Дмитрий работал на радиостанции «Звезда» более десяти лет. Он являлся автором огромного количества выпусков программ «Исторические заметки», «Была история», «Как мы устроены» и множества других.
Дмитрию Найденову было 42 года. Все сотрудники телерадиокомпании «Звезда» выражают искренние соболезнования близким, родным и друзьям нашего коллеги.