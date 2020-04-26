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Обманутые обещания и странные назначения: чем запомнится Украине год президентства Зеленского

Владислав Кустов
21:00 26.04.2020
На годовщину Зеленский выпустил фильм, в котором отметил свои достижения и попытался оправдаться за то, чего не сделал.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: presiden.gov.ua

Украина отметила годовщину избрания Владимира Зеленского на пост президента фильмом про его успехи и реабилитацией опального политика Михаила Саакашвили. Последний возвращается в страну с официальным приглашением от самого главы государства, который позвал его войти в состав правительства и курировать реформы в стране.

В праздничном фильме Зеленский заявляет, что начал преобразования в стране с себя и закона об импичменте, похвалил Раду за турборежим - 180 законов за восемь месяцев. Напомнил Зеленский также, что взяток он не берет, намекая на бывшего президента Петра Порошенко.

«Все мировые лидеры очень меня поддерживают. У них у всех прекрасно работает разведка. Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен», - сделал он неожиданное заявление.

Периодически от победных речей президент переходил к оправданиям. Небогатые достижения касательно обещанных посадок объяснил отсутствием полномочий и действиями предыдущих властей, которые коррумпировали судей.

Зеленский также заявил, что США - надежный партнер Украины. По крайней мере благодаря нынешнему лидеру все узнали, что Украина существует.

«Сейчас об Украине знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам, это неважно. У нас с Америкой крепкие отношения сейчас», - сказал он.

Потом обещавший закончить войну президент говорил про Донбасс. По его словам, достижений много - вернули пленных, разморозили нормандскую встречу. Зеленский отметил, что долгожданный мир наступит до конца его президентства - то есть, возможно, жителям зоны военных действий придется ждать еще четыре года. Пытаясь сгладить пропасть между ожиданиями и реальностью Зеленский оправдался: в стране, по его словам, только начали перезагружать власть.

Тем временем на Украине шутят: в карантин в каналы Венеции вернулись дельфины, а в Незалежную - вернулся Саакашвили. Президент предложил ему стать вице-премьером и заняться реформами в стране. Дважды сосланный и дважды возвращенный грузин стремится заручиться поддержкой депутатов, ведь его назначение зависит от голосования в Раде. Однако пока выходят только конфузы - на недавнем брифинге Саакашвили перепутал расположение цветов государственного флага в петличке. Спасать Украину Саакашвили пообещал при помощи выбивания денег на Западе.

«Заниматься переговорами с международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями. Украине нужна гораздо большая помощь, чем она получает. У меня есть большой опыт ведения переговоров с этими организациями. На разных своих должностях по жизни», - заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области.

Учитывая рекордные темпы, с которыми опальный грузин в свое время нарастил внешний долг Грузии, искренне верит в Саакашвили, вероятно, только Зеленский. С остальными влиятельными политикам, в том числе и с экс-президентом Порошенко, у него отношения весьма натянутые.

Украинские аналитики выдвигают две возможных версии пришествия Саакашвили. Первая - попытка власти наладить пошатнувшиеся отношения с Вашингтоном и ввести в правительство того, кто будет гарантом переговоров с Международным валютным фондом.

«Появление Саакашвили это некий ход на шахматной доске, со стороны внешних игроков. Мы понимаем, что появление Саакашвили это попытка поставить контролируемого агента внешнего влияния... Сказали прямо - его ставят на переговоры с МВФ», - объяснил политолог, лидер общественного движения «Парус» Юрий Кот.

Вторая версия - Саакашвили нужен, чтобы уравновесить влияние главы МВД Арсена Авакова. Министр внутренних дел серьезно укрепился после того, как в стране стали жить по карантинным правилам, за выполнением которых следит именно силовой блок.

«Даже появился специальный термин - мем "Дон Карантино Аваков". И Саакашвили должен оттенить Авакова, чтобы Дон Карантино вот так и оставался для американцев в такой модельке "уравнения с очень известными неизвестными". В этом уравнении господин Аваков и Саакашвили представляют разные рычаги влияния Соединенных Штатов», - отметил политолог Андрей Мишин.

Зеленскому уже припомнили его же шутки над «потрясающим коррупционером» Саакашвили. Будучи актером «Квартала-95», он едко высмеивал своего нынешнего протеже.

Впрочем, за год президентства Зеленский много от чего отказался - не закончил войну, не стал приговором для Порошенко. Скорее, наоборот, уверенно идет по его стопам.

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