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Врач назвал смертельно опасные места в период пандемии COVID-19

Анна Касаткина
19:57 26.04.2020
Максимальные риски получить заболевание в тяжелой форме присутствуют в больницах, храмах и вагонах метро, считает Евгений Комаровский.
Врач назвал смертельно опасные места в период пандемии COVID-19
© Фото: Игорь Подгорный РИА Новости

Наиболее опасным местом во время пандемии коронавируса является палата интенсивной терапии. Таким мнением поделился врач Евгений Комаровский.

По его словам, на тяжесть заболевания влияет количество полученных человеком вирусов, так называемая инфицирующая доза. Обзавестись серьезной формой заболевания рискуют люди, которые находятся рядом с зараженными с выраженными симптомами, в закрытом помещении, где также есть возможность для увеличения дальности и длительности «полета» вирусов.

«Для этого надо, чтобы выдыхаемый больным человеком воздух смешивался с другими газами или аэрозолями. Варианты - курить, проводить ингаляции, дышать кислородом», - рассказал доктор на своей странице в Instagram.

Он отметил, что таким образом в списке наиболее опасных мест первой будет больничная палата.

«Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь, - это вообще идеальный способ повстречаться сразу с десятью инфицирующими дозами», - пояснил Комаровский.

Рискованно также находиться в местах, где люди находятся близко друг к другу, таких как храм, тюремная камера или вагон метро, а также в закрытых пространствах с толпами - на концертах, спектаклях, лекциях.

Комаровский добавил, что особо опасными становятся в это время интернаты и дома престарелых из-за изначально слабого здоровья пациентов, редкого проветривания и применения дыхательных аппаратов.

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