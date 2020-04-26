Число зараженных COVID-19 достигло 2,8 млн человек
Количество летальных исходов в целом составило 193 722.
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 2 804 796 случаев, прирост составил 84 900 человек за сутки. Такие данные публикует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Количество летальных исходов в целом составило 193 722, за прошлые сутки скончались 6018 человек.
Большинство заразившихся зарегистрировано в Европе - 1 341 851. Умерли от болезни в этой части света 122 218 человек.
Согласно собственной статистике Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 2,9 млн случаев инфицирования. За все время скончались 205,1 тысячи человек.