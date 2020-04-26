Крупнейший в мире айсберг начал разрушаться

Крупнейший в мире айсберг A-68 потерял кусок площадью 175 квадратных километров, что может свидетельствовать о начале его гибели. Об этом сообщили исследователи Университета Суонси, изучив снимки со спутника Sentinel-1.

Сам айсберг в июле 2017 года откололся от шельфового ледника Ларсена. Его площадь на тот момент составляла 5,8 тысячи квадратных километров, что вдвое больше территории Люксембурга. Откалывание А-68 сократило площадь ледника на 12 процентов.

Ученые, следившие за айсбергом, удивлялись тому, как долго он дрейфовал в открытом море, учитывая его хрупкость.

«Предположительно, начался окончательный распад, но последующие отколовшиеся фрагменты мы, вероятно, увидим только с годами», - сказал BBC News исследователь университета Адриан Лакман.

В данный момент айсберг движется на север от Антарктического полуострова. Течение со временем должно привести в Южную Атлантику.