Годы создания нового биологического оружия: кто на самом деле мог спровоцировать пандемию COVID-19 в мире

Пока весь мир в срочном порядке ищет вакцину и действенные способы лечения от новой коронавирусной инфекции, в США уже начали готовить основание для того, чтобы ввести очередные санкции. Президент Штатов Дональд Трамп на этой неделе объявил, что государство готово разорвать торговую сделку с Китаем из-за якобы спровоцированной пандемии и экономического кризиса. Однако за попытками обвинить во всем поднебесную могут стоять скрытые мотивы.

За громкими высказываниями в адрес Китая незаметно ушли на второй план и многочисленные американские биолаборатории, разбросанные по всему миру, а также тот факт, что еще три года назад Штаты официально вышли из соглашения о запрете на производство смертельных вирусов.

Запад как будто уже объявил новую полномасштабную пропагандистскую войну, которую многие называют второй холодной. Американские СМИ, ссылаясь якобы на данные разведки, фактически обвинили Китай едва ли не в преднамеренном распространении COVID-19.

«Если они сознательно устроили все это - они, конечно же, должны понести ответственность. Понимаете, ошибка есть ошибка. Но если Китай знал об этой утечке - они должны столкнуться с последствиями», - заявил американский лидер.

Высказывание Трампа как руководство к действию мгновенно приняли сначала в штате Миссури, а затем в Миссисипи. Генеральные прокуроры двух штатов уже готовят грандиозные иски против КНР.

«Китай поступил несправедливо со всем миром, когда решил скрыть опасности этого смертельного вируса. Их власти заставили замолчать журналистов, врачей, осведомителей. Китай оставил миллионы людей наедине с коронавирусом. Не дал миру подготовиться, и это привело к тому, что мы столкнулись с большим количеством жертв и пострадавших. Поэтому Китай должен быть привлечен к ответственности за причиненный ущерб», - сказал генеральный прокурор штата Миссисипи Линн Фитч.

Ситуация нарастает как снежный ком. Спустя еще несколько дней США грозит Китаю разрывом торговой сделки. На волне раздутого им скандала Трамп вполне вероятно вновь пытается извлечь свои собственные политические и экономические выгоды. Тем более, что на его сторону мгновенно встали Великобритания, Австралия и Франция, где ситуация с распространением вируса по-прежнему крайне сложная. Высказалась на эту тему и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Считаю, чем прозрачнее Китай представит историю происхождения этого вируса, тем лучше для всех на планете. От этого зависит, насколько хорошо мы сможем извлечь из этого уроки», - заявила она.

В США уверены, что причиной глобальной пандемии стал Уханьский институт вирусологии. И хотя изучением коронавирусов занимаются ученые многих стран, Штаты пытаются обвинить именно поднебесную. Опровержений директора самого Уханьского института слушать даже не стали. При этом многие ученые-вирусологи открыто заявляют, что смертоносный вирус COVID-19 разработан именно в лабораториях Соединенных Штатов. Доказательств этого предостаточно: так, в американском журнале Nature Medicine еще 2015 году была опубликована статься, авторы которой рассказали, что они создали новый тип коронавируса.

«Мы изучаем потенциал заболевания SARS-подобным вирусом, который в настоящее время циркулирует в популяциях китайских летучих мышей. Авторы создали и охарактеризовали химерный вирус. Результаты показывают, что вирусы группы 2b могут эффективно реплицироваться в первичных клетках дыхательных путей человека и достигать в лабораторных условиях концентрации, эквивалентной эпидемической», - говорится в материале.

В списке авторов статьи 13 из 15 - сотрудники американских биолабораторий, например, Университета Северной Каролины, Онкологического института Дана-Фарбер и Американского национального центра токсикологических исследований. Лишь двое - сотрудники Уханьского института. То есть вирус, который охватил сейчас весь мир, был создан в США еще пять лет назад.

«В 15-м году китайцам передали этот, полученный в США в Университете Северной Каролины, гибридный вирус для проведения испытаний. Потому что в 14-м году (бывший президент США Барак - прим. ред.) Обама принял мораторий на работы по усилению патогенности таких вирусов как SARS, MERS и вирусов гриппа. Как известно, COVID-19 создан на базе SARS», - пояснил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Опасный вирус в Ухань перевезли из США и работы продолжились под контролем американских специалистов. Если это так, вновь узнается американский стиль: лучшая защита - это нападение.

«Статья в Nature есть чистосердечное признание вот этих 15 авторов, что именно они это сделали, а природного резервуара никакого нет. У любого природного вируса есть природный резервуар, а нам сейчас рассказывают сказки - то про пангалинов, то про летучих мышей. Похоже, что ни в пангалинах, ни в летучих мышах этот вирус не приживается», - отметил Никулин.

Чем больше ученые исследуют COVID-19, тем больше обращают внимание на странные совпадения. Оказывается, новый коронавирус имеет схожее действие с другим смертоносным вирусом - ВИЧ-инфекцией. Оба поражают одни и те же клетки человеческого организма: так называемые Т-клетки, которые отвечают за иммунитет.

«С этим вирусом точно были проведены некоторые манипуляции. В полном геноме этого коронавируса имелась последовательность иного вируса и, это сюрприз для меня, это была секвенция вируса иммунодефицита ВИЧ. Коронавирус может быть ослаблен, чтобы не угрожать здоровью, и его в данном случае использовали в качестве носителя для антител вируса, вызывающего СПИД. И таким образом это в итоге могло бы стать вакциной», - подтвердил вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии за открытие ВИЧ Люк Монтанье.

По словам британского журналиста Эдварда Хупера, ВИЧ также был создан в американской биолаборатории института Уистара в Филадельфии. Он утверждает, что ВИЧ появился в результате попытки сделать вакцину против полиомиелита.

Несколько десятилетий США ведут разработки опасных вирусов. Лишь в 2014 году эти исследования были впервые приостановлены, однако уже в 2017-м возобновились в еще больших масштабах. Американские лаборатории работают уже по всему миру и какие исследования они проводят, остается только предполагать. В пример можно привести скандальную лабораторию Лугара в Грузии, где от неизвестных болезней погибли десятки сотрудников. На территории только одной Украины работают 15 американских биолабораторий.

«Разрабатывается биологическое, бактериологическое и даже вирусное оружие, потому что это дешево и сердито. Но, как говорят специалисты технические, это дорого обходится, потому что это оружие не направленного действия. И не знаешь, чем может все закончиться. Именно с этим связаны генетические исследования США – это попытка биологическое оружие привязать к геному той или иной нации или той или иной возрастной группы», - пояснил политолог Дмитрий Журавлев.

Это может стать объяснением, зачем Минобороны США несколько лет назад собирало биоматериал россиян по всей стране. Насколько далеко продвинулись американские специалисты - неизвестно. Возможно, это совпадение. Но несколько дней назад ученые заявили: новый тип коронавируса действует избирательно. У одних он протекает бессимптомно, у других переходит в крайне тяжелую форму. До последнего времени существовало два теста, на вирус и на антитела. На неделе во многих странах начался третий вид тестирования, на специальный ген иммунной системы, то есть ученые определяют генетическую сопротивляемость вирусу разных групп населения.

«Мы знаем, какие гены нам нужны, мы знаем, какие гены удачные, неудачные в отношении коронавируса, но мы не знаем, как они распределены в нашей популяции. При этом надо понимать, что полученные результаты – это задел не только на эту эпидемию, через одну-две волны она кончится, но и на следующие, потому что это - универсальный подход», - заметил спецпредставитель министерства науки и высшего образования РФ по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов.

Эта информация будет уже государственной важности, поскольку речь идет о генетических данных россиян от Владивостока до Калининграда.

«Надо понимать, что эта информация должна быть закрытой. Это фактически карта нашей иммунологической национальной устойчивости. Это очень важный ход, он коренным образом меняет кое-какие подходы в плане диагностики, но я прошу рассмотреть его, потому что это действительно в каком-то смысле уникальный шанс», - добавил Дурманов.

Такая информация о каждом человеке в руках медиков действительно может стать спасением от многих страшных болезней. Но если та же карта иммунной защищенности попадет в открытый доступ, появится возможность делить людей на классы. Например, владеющий такой информацией работодатель при приеме на работу сможет выбирать из соискателей наиболее генетически устойчивых, чтобы, например, не тратиться на оплату больничного листа.

«Будут официально генетически определены люди первого, второго и пятнадцатого классов. Им генетически будет определено, они правильные люди или неправильные. Но определять это будут те, кто возьмет на себя этот процесс. И, следовательно, они будут правильные, а остальные - нет», - заявил Журавлев.

Нечто подобное уже начало происходить. Например, Дубайская авиакомпания Emirates несколько дней назад стала брать анализ крови у пассажиров непосредственно перед вылетом. Кровь анализировали на наличие антител, которые свидетельствуют о том, что человек переболел коронавирусом и выработал к нему иммунитет. Лишь после этого пассажир мог взойти на борт. Как поступили с теми, кто еще не переболел и не имеет в организме антител, – неизвестно.