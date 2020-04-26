Около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом

Около 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

В больнице рассказали, что всего там работают две тысячи врачей и анализы были взяты у основной массы сотрудников. В то же время, некоторым медработникам еще только предстоит обследоваться на COVID-19.

С 27 апреля Мариинская больница Петербурга начнет принимать больных коронавирусом. Все койки в медицинском учреждении перепрофилированы под пациентов с наличием этой инфекции.