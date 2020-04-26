Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат в связи с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции», - следует из подписанного главой кабинета министров распоряжения.

Отмечается, что выплаты будут сделаны только организациям, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр туристических операторов.

Ранее Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий в отраслях, пострадавших от ограничений в связи с COVID-19.