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Полиция установила личность организатора уличной дискотеки в Подмосковье

Роман Захаров
17:06 26.04.2020
По факту инцидента, произошедшего в ЖК «Бутово парк - 2», правоохранители проводят проверку.
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Жители подмосковного «Бутово парк - 2», несмотря на введенный режим самоизоляции, минувшей ночью устроили шумную вечеринку в одному из дворов жилого комплекса. Кадры импровизированной дискотеки под открытым небом опубликовали пользователи социальных сетей.

Неизвестно, как долго могли продолжаться массовые гуляния, если бы кто-то из сознательных соседей не вызвал полицию.

«Сотрудники полиции прибыли по адресу, в результате чего участники массового скопления разбежались», - рассказали в пресс-службе подмосковного МВД.

Правоохранительные органы уточнили, что личность человека, организовавшего вечеринку, уже установлена. По данному факту начата проверка.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Москве и области запрещены массовые мероприятия, выход на улицу возможен только в случае острой необходимости, передвижение на любом виде транспорта осуществляется строго по пропускам.

За прошедшие сутки в столице число инфицированных COVID-19 возросло на 2971 и сейчас составляет 42 480. В Подмосковье опасное заболевание диагностировано у 9070 человек.

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