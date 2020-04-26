Полиция установила личность организатора уличной дискотеки в Подмосковье

Жители подмосковного «Бутово парк - 2», несмотря на введенный режим самоизоляции, минувшей ночью устроили шумную вечеринку в одному из дворов жилого комплекса. Кадры импровизированной дискотеки под открытым небом опубликовали пользователи социальных сетей.

Неизвестно, как долго могли продолжаться массовые гуляния, если бы кто-то из сознательных соседей не вызвал полицию.

«Сотрудники полиции прибыли по адресу, в результате чего участники массового скопления разбежались», - рассказали в пресс-службе подмосковного МВД.

Правоохранительные органы уточнили, что личность человека, организовавшего вечеринку, уже установлена. По данному факту начата проверка.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Москве и области запрещены массовые мероприятия, выход на улицу возможен только в случае острой необходимости, передвижение на любом виде транспорта осуществляется строго по пропускам.

За прошедшие сутки в столице число инфицированных COVID-19 возросло на 2971 и сейчас составляет 42 480. В Подмосковье опасное заболевание диагностировано у 9070 человек.