В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

В Томской области ввели временные ограничения на въезд и выезд из региона. Пересекать границу субъекта можно будет только по служебным задачам или в случае крайней необходимости.

«С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами», - говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

С 20 апреля Томская область уже приостановила межрегиональные пассажирские автобусные перевозки. В регионе действует режим повышенной готовности и полной самоизоляции.

Ранее запрет на въезд иногородним гражданам ввели власти Нижегородской области. Пускать на ее территорию будут только тех, у кого есть местная прописка.