Суд арестовал бывшего главу Пятигорска Льва Травнева

Суд арестовал бывшего исполняющего обязанности мэра Пятигорска Льва Травнева по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении Главного управления МВД РФ по СКФО.

В настоящий момент правоохранителям известно, что чиновник подписал постановление администрации Пятигорска о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на земельном участке в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны, где возведение объектов и сооружений запрещено, за исключением случаев, связанных с созданием и развитием курортной и лечебно-оздоровительной инфраструктуры.

Травнев управлял Пятигорском с 2006 по 2017 годы, а затем вновь был назначен временно исполняющим обязанности главы города 17 апреля 2020 года, когда были введены ограничения по коронавирусу. Однако уже 22 апреля чиновник покинул пост и ушел на длительный больничный из-за ухудшения здоровья.