Умер заразившийся COVID-19 епископ Железногорский и Льговский Вениамин

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в Курске от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Епископ был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу несколько дней назад.

«Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», - отмечается в сообщении.

Священнослужителя не стало 26 апреля. Ему было 54 года.