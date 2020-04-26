Умер заразившийся COVID-19 епископ Железногорский и Льговский Вениамин
У священнослужителя диагностировали двустороннюю пневмонию.
© Фото: S. Hermann & F. Richter, Pixabay
Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в Курске от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.
Епископ был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу несколько дней назад.
«Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», - отмечается в сообщении.
Священнослужителя не стало 26 апреля. Ему было 54 года.