Россия приостанавливает экспорт зерна в страны за пределами ЕАЭС

Россия приостанавливает экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 1 июля. Решение связано с выполнением квоты на семь млн тонн, установленной с 1 апреля.

«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года», - говорится в сообщении Минсельхоза России.

В ведомстве уточнили, что ограничительная мера позволит стабилизировать цены не зерновые и обеспечить внутренние потребности страны. При этом она не повлияет на достижение целей госпрограмм и показателя экспорта продукции в 2020 году, добавили в Минсельхозе.

Ранее в ЕАЭС приняли решение прекратить вывоз некоторых пищевых товаров до 30 июня в связи с пандемией коронавируса. Под ограничительные меры, в том числе, попали гречка, мука, лук и чеснок.