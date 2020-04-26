Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 тысяч гектаров леса

Пожары, вспыхнувшие в Чернобыльской зоне отчуждения, уничтожили свыше 11 тысяч гектаров леса. Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины.

«Владимир Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавший в результате пожара, и отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более одиннадцати тысяч гектаров», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Отмечается, что Зеленский вручил некоторым сотрудникам экстренных служб страны государственные награды.

Крупный пожар вспыхнул в зоне Чернобыльской АЭС 4 апреля 2020 года. В результате ЧП возникла угроза распространения радиоактивного пепла. Огонь очень быстро охватил большие территории, этому способствовала сухая и ветреная погода. Многие жители украинских населенных пунктов чувствовали запах гари.

В настоящий момент спасатели продолжают бороться с природными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.