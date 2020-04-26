Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 тысяч гектаров леса

Роман Захаров
16:26 26.04.2020
Президент Украины вручил сотрудникам экстренных служб, участвующим в ликвидации огня, государственные награды.
Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 тысяч гектаров леса
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Пожары, вспыхнувшие в Чернобыльской зоне отчуждения, уничтожили свыше 11 тысяч гектаров леса. Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины.

«Владимир Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавший в результате пожара, и отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более одиннадцати тысяч гектаров», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Отмечается, что Зеленский вручил некоторым сотрудникам экстренных служб страны государственные награды.

Крупный пожар вспыхнул в зоне Чернобыльской АЭС 4 апреля 2020 года. В результате ЧП возникла угроза распространения радиоактивного пепла. Огонь очень быстро охватил большие территории, этому способствовала сухая и ветреная погода. Многие жители украинских населенных пунктов чувствовали запах гари.

В настоящий момент спасатели продолжают бороться с природными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.04.2020, 13:53
На следующей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом
Дата26.04.2020, 11:00
С высоты птичьего полета: строящийся многофункциональный военный госпиталь в Оренбурге сняли с квадрокоптера
Дата26.04.2020, 08:26
Дзюба вошел в десятку лучших игроков Европы с истекающими контрактами
Дата24.04.2020, 11:23
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Дата25.04.2020, 16:05
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:26 В стране и мире
Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 тысяч гектаров леса
15:58 В стране и мире
Песков раскрыл «секреты» устройства телефона Путина
15:39 В стране и мире
Концертный директор Бабкиной рассказал о самочувствии артистки
15:17 В стране и мире
Песков уверен, что выход из режима самоизоляции будет поэтапным
14:46 В стране и мире
Попова предостерегла россиян от выхода из дома в праздничные дни
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Концертный директор Бабкиной рассказал о самочувствии артистки
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
Украсть за 30 секунд: кадры похищения банкомата в селе под Екатеринбургом
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.