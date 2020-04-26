Судно для завершения «Северного потока - 2» вновь изменило курс

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривают для достройки «Северного потока - 2», указало курс на Находку. При этом, по данным порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, сейчас оно проходит пролив Ла-Манш.

«Академик Черский» компании «Газпром» находится в пути 76 дней - с 10 февраля - и постоянно меняет пункт назначения. Ранее в качестве него указывался британский порт Абердин, но утром 26 апреля он изменился на Находку, при этом судно продолжает двигаться в направлении Северного моря.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщил, что «Черский» могут задействовать в строительстве «Северного потока - 2» после дополнительной подготовки судна. Газовому проекту мешают США, которые вводят санкции против компаний, участвующих в его реализации. Так, работу над газопроводом прекратила швейцарская Allseas.