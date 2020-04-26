Песков раскрыл «секреты» устройства телефона Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как устроен телефон специальной связи у Владимира Путина.

На текущей неделе глава государства провел в режиме видеоконференции несколько бесед с руководителями субъектов страны. По ходу разговора Путин вызывал на связь представителей кабинета министров, чтобы задать уточняющие вопросы либо дать поручения.

В эфире «Россия-1» представитель Кремля сообщил, что президенту достаточно нажать одну кнопку на своем телефоне, чтобы вызвать того или иного чиновника. При этом Песков уточнил, что «там руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов».

Пресс-секретарь добавил, что «это никакая не новация». Также, по словам Пескова, глава государства активно пользуется «всеми средствами связи, которые есть у него».