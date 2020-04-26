Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков раскрыл «секреты» устройства телефона Путина

Роман Захаров
15:58 26.04.2020
По словам пресс-секретаря, президенту достаточно нажать одну кнопку на своем телефоне, чтобы вызвать того или иного чиновника.
Песков раскрыл «секреты» устройства телефона Путина
© Фото: Пресс-служба президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как устроен телефон специальной связи у Владимира Путина.

На текущей неделе глава государства провел в режиме видеоконференции несколько бесед с руководителями субъектов страны. По ходу разговора Путин вызывал на связь представителей кабинета министров, чтобы задать уточняющие вопросы либо дать поручения.

В эфире «Россия-1» представитель Кремля сообщил, что президенту достаточно нажать одну кнопку на своем телефоне, чтобы вызвать того или иного чиновника. При этом Песков уточнил, что «там руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов».

Пресс-секретарь добавил, что «это никакая не новация». Также, по словам Пескова, глава государства активно пользуется «всеми средствами связи, которые есть у него».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.04.2020, 13:53
На следующей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом
Дата26.04.2020, 11:00
С высоты птичьего полета: строящийся многофункциональный военный госпиталь в Оренбурге сняли с квадрокоптера
Дата26.04.2020, 08:26
Дзюба вошел в десятку лучших игроков Европы с истекающими контрактами
Дата24.04.2020, 11:23
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Дата25.04.2020, 16:05
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:26 В стране и мире
Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 тысяч гектаров леса
15:58 В стране и мире
Песков раскрыл «секреты» устройства телефона Путина
15:39 В стране и мире
Концертный директор Бабкиной рассказал о самочувствии артистки
15:17 В стране и мире
Песков уверен, что выход из режима самоизоляции будет поэтапным
14:46 В стране и мире
Попова предостерегла россиян от выхода из дома в праздничные дни
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Концертный директор Бабкиной рассказал о самочувствии артистки
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
Украсть за 30 секунд: кадры похищения банкомата в селе под Екатеринбургом
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.