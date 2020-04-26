Концертный директор Бабкиной рассказал о самочувствии артистки
Певица проходит лечение от пневмонии в стационаре.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Госпитализированная с пневмонией народная артистка РСФСР Надежда Бабкина продолжает лечение в стационаре и находится в хорошем настроении. Об этом рассказал ее концертный директор Сергей Горох.
Горох уточнил, что Бабкина сама связалась с ним пару дней назад.
«Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет», - сказал он в беседе с ТАСС.
Бабкину доставили в больницу с пневмонией в тяжелом состоянии и позже ввели в состояние искусственной комы. Затем необходимость в стабилизации отпала, 70-летнюю певицу перевели в обычную палату.