Песков уверен, что выход из режима самоизоляции будет поэтапным

Снятие режима ограничений из-за ситуации с коронавирусом в России будет происходить в несколько этапов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выход из этой ситуации будет поэтапный, это вот однозначно можно сказать», - сказал представитель Кремля в эфире «Россия-1».

При этом Песков уточнил, что «саму эту этапность еще предстоит разработать».

Ранее пресс-секретарь главы государства анонсировал новое обращение Владимира Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом.

В настоящий момент в нашей стране официально зарегистрировано 80 949 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровело 6 767 человек, 747 пациентов спасти, к сожалению, не удалось.