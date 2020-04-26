Перенесший коронавирус Борис Джонсон возвращается к работе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, вернется к исполнению своих обязанностей в понедельник, 27 апреля. Об этом агентству Reuters сообщил представитель главы правительства.

Такую же информацию представил Sky News, ссылаясь на свои источники на Даунинг-Стрит. По данным телеканала, Джонсон готов как можно быстрее вернуться к своему обычному графику. В пятницу он провел встречу со своими советниками и получил полную информацию о проделанной работе по борьбе с коронавирусом.

Также, как сообщают СМИ, глава консервативной партии ежедневно общался по видеосвязи с министром иностранных дел Домиником Раабом, который на время отсутствия Джонсона исполнял обязанности премьера.

Борис Джонсон с положительным тестом на коронавирус был госпитализирован 5 апреля. В больнице политик находился неделю, а после выписки отправился на самоизоляцию в свою загородную резиденцию.