Попова предостерегла россиян от выхода из дома в праздничные дни

В Роспотребнадзоре надеются, что пика по коронавирусу в России не будет. Такое заявление сделала глава ведомства Анна Попова, отметив, что на майские праздники россиянам лучше остаться дома.

«Пик - это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили», - объяснила она в эфире «Россия-1».

При этом специалист подчеркнула, что массовый выход россиян из дома в праздничные дни может сильно ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

«Мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», - добавила Попова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал новое обращение Владимира Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом.

В настоящий момент в нашей стране официально зарегистрировано 80 949 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровело 6 767 человек, 747 пациентов спасти, к сожалению, не удалось.