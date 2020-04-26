В России почти в два раза сократилось число детей-сирот

В России за последние шесть лет почти в два раза сократилось число детей-сирот. Такие данные приводит пресс-служба Генпрокуратуры на основе исследований, проведенных в Университете прокуратуры РФ по вопросам защиты прокурорами прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние шесть лет их число сократилось практически вдвое: с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

Более 54 тысяч нарушений было выявлено за последние годы в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот, говорится в исследовании. В связи с этим, специалистами было опротестовано почти 1,4 тысячи незаконных правовых актов, более 26,8 тысяч исков направлены в суды, привлечены лица к дисциплинарной и административной ответственности.

В сообщении также отмечается, что службы семейного устройства эффективно выполняют свои функции по подбору и подготовке будущих родителей, готовых принять в семью сирот.

Ранее Владимир Путин одобрил идею по запуску пилотного проекта «Социальный навигатор», который позволял бы получать социальную помощь по единому номеру телефона.