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В Кремле заявили, что Россия может жить в условиях экстремально низких цен на нефть

Тамара Астапенкова
13:55 26.04.2020
По словам Дмитрий Пескова, в нынешних реалиях нельзя поддаваться популистским настроениям.
В Кремле заявили, что Россия может жить в условиях экстремально низких цен на нефть
© Фото: drpepperscott230, Pixabay

У России есть хороший задел, так называемая подушка безопасности. Страна сможет жить в условиях экстремально низких цен на нефть. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».


«Сможет. Есть хороший задел, задел прочности, наша так называемая подушка безопасности», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в нынешних реалиях нельзя поддаваться популистским настроениям, предлагающим «давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику». Он подчеркнул, что сейчас нужно быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Россия располагает всеми необходимыми резервами для минимизации негативных последствий снижения цен на нефть. Российские власти при необходимости задействуют имеющиеся резервы, уточнил представитель Кремля.

Напомним, что в начале недели стоимость майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% и достигла минус 37,63 доллара. Сейчас специалисты наблюдают волатильность на нефтяном рынке.

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