На следующей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Думаю, что на этой неделе (с 27 апреля по 3 мая - прим. ред.) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», - сказал он в эфире «Россия-1».

Представитель Кремля также сообщил, что власти РФ активно пытаются вырабатывать меры для преодоления кризиса и последствий пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что «вряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или два вперед».

При этом Песков особо обратил внимание на то, что команды правительства, президента и его Администрации в сложившихся нелегких условиях работают «методично и слаженно».

В настоящий момент в нашей стране официально зарегистрировано 80 949 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровело 6 767 человек, 747 пациентов спасти, к сожалению, не удалось.