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В Госдуме прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Роман Захаров
13:29 26.04.2020
Российские депутат направили телеграмму северокорейскому лидеру по случаю годовщины саммита РФ и КНДР.
В Госдуме прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
© Фото: Aleksander Safronov, Global Look Press

Никакой информации об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына нет. Такое заявление сделал депутат ГД РФ Казабек Тайсаев, отметив, что виделся с северокорейским послом 10 дней назад.

Народный избранник также сообщил, что КПРФ отправила Ким Чен Ыну телеграмму по случаю годовщины саммита РФ и КНДР.

«Да, это (отправка телеграммы - прим. ред.) связано с тем событием, когда была первая встреча, первый приезд Ким Чен Ына в РФ, первая встреча на высшем уровне», - приводит РИА Новости его слова.

Как утверждает Тайсаев, в октябре, если позволит ситуация с коронавирусом, делегация из России полетит в КНДР на очередную годовщину Трудовой партии Кореи.

Ранее ряд СМИ распространил сообщения о якобы ухудшении здоровья Ким Чен Ына. Также в Сети появились слухи о его смерти. На эту информацию моментально отреагировало государственное радио КНДР, заявив, что северокорейский лидер жив и активно занимается работой.

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