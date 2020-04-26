В Госдуме прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Никакой информации об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына нет. Такое заявление сделал депутат ГД РФ Казабек Тайсаев, отметив, что виделся с северокорейским послом 10 дней назад.

Народный избранник также сообщил, что КПРФ отправила Ким Чен Ыну телеграмму по случаю годовщины саммита РФ и КНДР.

«Да, это (отправка телеграммы - прим. ред.) связано с тем событием, когда была первая встреча, первый приезд Ким Чен Ына в РФ, первая встреча на высшем уровне», - приводит РИА Новости его слова.

Как утверждает Тайсаев, в октябре, если позволит ситуация с коронавирусом, делегация из России полетит в КНДР на очередную годовщину Трудовой партии Кореи.

Ранее ряд СМИ распространил сообщения о якобы ухудшении здоровья Ким Чен Ына. Также в Сети появились слухи о его смерти. На эту информацию моментально отреагировало государственное радио КНДР, заявив, что северокорейский лидер жив и активно занимается работой.