Умер известный итальянских журналист Джульетто Кьеза

В воскресенье, 26 апреля, стало известно о смерти известного итальянского журналиста, публициста и общественного деятеля Джульетто Кьеза. Об этом сообщила его супруга Фьямметта Кукурния.

Супруга журналиста рассказала, что Джульетто скончался ночью. Вызванные врачи не смогли помочь публицисту, у которого произошел инфаркт, сообщает ТАСС. В сентябре Кьеза отметил бы 80-летний юбилей.

Джульетто Кьеза тесно общался с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он описывал события, которые происходили в нашей стране после развала Советского Союза. В 1980 и 1990 годы журналист работал московским корреспондентом газет L'Unita и La Stampa, затем писал для различных российских изданий.

В последние годы он также часто приезжал в нашу страну, был свидетелем происходящих в РФ интересных событий. Вместе с итальянскими парламентариями он посещал Крым, бывал в Севастополе, Ялте, Симфирополе. Приезжал на строительство Крымского моста, который описывал, как проект, претендующий на мировой масштаб.

Свои соболезнования родственникам Джульетто Кьеза высказала официальный представитель МИД Мария Захарова. На своей странице в Facebook она назвала журналиста интересным и неординарным человеком.