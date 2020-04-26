Названы города Подмосковья с наибольшим числом инфицированных COVID-19

Подмосковные города Одинцово и Люберцы лидируют по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией в Московской области. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением болезни. Согласно официальным данным, в Одинцово - 597 инфицированных, а в Люберцах – 523. Третье место в этом списке занимает Красногорск с 431 пациентом с положительным диагнозом COVID-19.

«Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области», - добавили в оперативном штабе.

За время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 8494 человека, добавили в штабе. Жертвами заболевания стали 96 человек.

О коронавирусе мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается многомиллионный китайский город Ухань в провинции Хубэй. Несмотря на принятые меры, сдержать вирус на территории КНР не удалось, и он распространился по миру.