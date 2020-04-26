В Москве больше 45% среди новых заболевших младше 45 лет

В Москве к воскресенью, 26 апреля, зарегистрировано 42 480 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки 2 971 человек получили подтверждение на заражение. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.



«41,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 4% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.



Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что за последние 24 часа в столице выздоровели 128 пациентов, соответственно общее число вылечившихся от коронавируса составило 3175 человек.