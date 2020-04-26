Главный храм ВС РФ показали с высоты птичьего полета

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», сняли с высоты птичьего полета. Сооружение спроектировано в русско-византийском стиле. Этот храм станет третьим по величине в стране после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Строительство храма и мемориальный комплекс пропитаны символизмом в память о Великой Отечественной войне. Диаметр барабана главного купола составляет 19 метров и 45 сантиметров в честь даты окончания войны - 1945 года. Высота звонницы - 75 метров: столько лет прошло со дня Великой Победы. Высота звонницы тоже 75 метров, а высота малых куполов 14 метров 18 сантиметров - в память о количестве дней, которые длилась война - 1418.

На данном этапе специалисты завершают работы по внутренней и внешней отделке собора. Главный храм Вооруженных сил РФ, а также большой мемориальный комплекс в парке «Патриот» возводят в честь 75-летия Великой Победы. Запланированная дата открытия - 9 мая.