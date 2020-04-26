Российские банки готовятся к переводу сотрудников на работу с проживанием

В России из-за пандемии коронавируса крупные банки начали предлагать сотрудникам, которые задействованы в обеспечении важнейших функций на рабочем месте, проживать на территории офиса. Согласившимся работникам предлагают повышенную зарплату и бонусы. Об этом рассказали РБК руководители кредитных организаций.

На такой шаг банки идут, чтобы обеспечить бесперебойность и надежность важнейших операций, таких как казначейские, которые не возможно с легкостью перераспределить по разным местам. Сотрудники соглашаются на самоизоляцию добровольно,рассказал первый зампред и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

«Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо», - сказал Хотимский.



В банке «Зенит» уже подготовлен план по переводу отдельных бригад, которые отвечают за критические функции, к постоянной работе в офисе. Для проживания сотрудников закуплены продукты питания, необходимые средства и принадлежности, сообщил первый зампред правления банка Константин Рыбаков. Для работников разработана мотивационная программа и обеспечено медицинское сопровождение.

Большинство банков перевело своих сотрудников на работу в удаленном режиме, некоторые работники продолжают ездить в офис. Банки ВТБ, Росбанк, Райффайзенбанк и другие пока не предлагали части сотрудников работу с проживанием.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с руководителями кредитных организаций заявил о необходимости обеспечить устойчивость банковской системы в условиях распространения коронавируса. Российский президент отметил, что власти предусмотрели ряд инструментов, чтобы снизить риски и укрепить взаимное доверие участников экономической жизни страны.