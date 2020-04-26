Уничтоженный город: как выглядит освобожденный от террористов Дейр-эз-Зор

Центр Дейр-эз-Зора сейчас практически полностью разрушен из-за проходивших тут недавно ожесточенных боев. Здания сложены, как карточные домики. От некоторых остались лишь остовы. Боевики наносили удары минами и ракетами реактивных установок в первую очередь по так называемым армянским и христианским кварталам, там где местное население никогда не поддерживало взглядов радикальных исламистов.

В одной из церквей, которая сейчас также разрушена, боевики расстреляли алтарь из крупнокалиберного пулемета, здесь же потом они готовили себе еду. Богатая утварь разграблена, террористы пытались даже вскрыть захоронения в поисках драгоценностей.

Воскресную школу при церкви бандиты сожгли. На стенах они повсюду оставили угрожающие надписи на арабском. По соседству находятся разрушенный храм Святых Великомучеников и мемориал, посвященный армянам-жертвам османского геноцида: еще в начале прошлого века в турецком концлагере в Дейр-эз-Ззоре их погибли тысячи. Президент Сирии пообещал восстановить церковь.

Боевики держали город в блокаде несколько лет. Из-за этого в населенном пункте разрушено почти 85% строений. Здания, которые нельзя восстановить, будут сносить.

По сути, Дейр-эз-Зор, считавшийся до боевых действий жемчужиной Востока, будет отстроен заново. Сирийские власти разработали целевую программу по его восстановлению. Сейчас здесь проживает несравнимо меньше людей, чем до войны - всего несколько десятков тысяч горожан. Раньше их было больше двухсот тысяч.

Помощь оказывает и российская сторона. Эксперты Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провели оценку необходимых сил и средств в первую очередь для восстановления школ, больниц и другой не менее важной инфраструктуры. Сейчас Дейр-эз-Зору как воздух необходима строительная техника, материалы и много рабочих рук. Тем, кто смог вернуться в первую очередь, власти оказывают поддержку, жители уже и сами восстанавливают свои дома и квартиры целыми семьями.