В Чернобыльской зоне отчуждения тушат пожары на территории четырех лесничеств

На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают бороться с природными пожарами. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В Зоне отчуждения и обязательного отселения подразделениями ГСЧС осуществляется помощь в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств», - говорится в сообщении.

Уточняется, что основные силы брошены на локализацию тления в торфяниках рядом с Кривой Горкой и Рудьки. К тушению пожаров привлечены военнослужащие и техника ВС Украины. Они прокладывают противопожарные рвы, производят сбросы воды с вертолетов и борются с очагами тления на земле. Сообщается, что в столице и Киевской области радиационный фон в пределах нормы.

Напомним, что крупный пожар вспыхнул в зоне Чернобыльской АЭС 4 апреля 2020 года. Возникла угроза распространения радиоактивного пепла. Многие жители украинских населенных пунктов чувствовали запах гари. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода.