С 4 мая в Италии планируют снять часть ограничений на передвижение, введенных из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Однако он уточнил, что распоряжения «все свободны» не будет.

«Мы еще не готовы вернуть полную свободу передвижения. Но мы изучаем ослабление нынешних, более строгих ограничений», - сказал Конте в интервью газете la Repubblica.

Премьер-министр Италии уточнил, что после 4 мая в стране будет обеспечено более свободное передвижение. При этом правительство будет продолжать работать по сдерживанию и предотвращению коронавируса.



«Я уже говорил, что распоряжения “все свободны” не будет», - заявил Джузеппе Конте.

По данным на 26 апреля, в Италии общее число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом составляет 195 351 человек, за сутки заболели 2357 жителей страны. От коронавируса скончались 26384, за последние 24 часа - 415 пациент. За весь период наблюдений в Италии выписались из больниц 63 120 человек.

Ограничительные меры в Италии начали вводить в начале марта. Сначала были закрыты на карантин северные регионы. В частности, ограничения на передвижение, а также на въезд и выезд были введены на территории Ломбардии и еще 14 провинций.

Затем уже по всей стране начали закрывать магазины, парикмахерские, рестораны и салоны красоты. В стране разрешили работать только продуктовым точкам и аптекам, сервисам по доставке еды.