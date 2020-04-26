Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Москве от коронавируса вылечилось уже 3175 человек

Тамара Астапенкова
10:45 26.04.2020
По словам вице-мэра Анастасии Раковой, лечение назначается в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.
В Москве от коронавируса вылечилось уже 3175 человек
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В воскресенье, 26 апреля, общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом достигло 3175 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.


За последние сутки после прохождения лечения из столичных больниц выписались 128 человек. В каждом конкретном случае инфицированный, в зависимости от тяжести заболевания и проявленных симптомов, получает соответствующее лечение, рассказала Ракова.


«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровел ещё 128 человек» - сообщила вице-мэр.


Анастасия Ракова уточнила, что диагноз ставится на основании молекулярно-генетического теста. Для этого у человека с подозрением на коронавирус берут мазки из носа и ротоглотки, и в случае необходимости проводит другие анализы по назначению врача.


Накануне вице-мэр сообщила, что в Москве число выздоровевших людей от коронавируса составило 3047, а за сутки выписались из больниц 312 пациентов. Она отметила особенность коронавирусной инфекции, которую на начальном этапе практически невозможно отличить от симптомов обычной простуды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.04.2020, 18:04
Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Дата26.04.2020, 11:00
С высоты птичьего полета: строящийся многофункциональный военный госпиталь в Оренбурге сняли с квадрокоптера
Дата26.04.2020, 08:26
Дзюба вошел в десятку лучших игроков Европы с истекающими контрактами
Дата24.04.2020, 11:23
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Дата25.04.2020, 16:05
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
11:17 В стране и мире
В Италии планируют снять часть ограничений на передвижение
10:45 В стране и мире
В Москве от коронавируса вылечилось уже 3175 человек
10:26 В стране и мире
В России проведено более 2,8 миллионов тестов на коронавирус
09:05 В стране и мире
Названы наиболее инфицированные коронавирусом города в Подмосковье
06:53 В стране и мире
Онищенко рассказал, когда ослабят режим самоизоляции для пожилых
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:54 В стране и мире
Видео
Уничтоженный город: как выглядит освобожденный от террористов Дейр-эз-Зор
11:45 В стране и мире
В Чернобыльской зоне отчуждения тушат пожары на территории четырех лесничеств
11:17 В стране и мире
В Италии планируют снять часть ограничений на передвижение
11:00 Армия
Видео
С высоты птичьего полета: строящийся многофункциональный военный госпиталь в Оренбурге сняли с квадрокоптера
10:45 В стране и мире
В Москве от коронавируса вылечилось уже 3175 человек
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
Видео
Украсть за 30 секунд: кадры похищения банкомата в селе под Екатеринбургом
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила песню впервые за 8 лет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.