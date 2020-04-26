В Москве от коронавируса вылечилось уже 3175 человек

В воскресенье, 26 апреля, общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом достигло 3175 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



За последние сутки после прохождения лечения из столичных больниц выписались 128 человек. В каждом конкретном случае инфицированный, в зависимости от тяжести заболевания и проявленных симптомов, получает соответствующее лечение, рассказала Ракова.



«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровел ещё 128 человек» - сообщила вице-мэр.



Анастасия Ракова уточнила, что диагноз ставится на основании молекулярно-генетического теста. Для этого у человека с подозрением на коронавирус берут мазки из носа и ротоглотки, и в случае необходимости проводит другие анализы по назначению врача.



Накануне вице-мэр сообщила, что в Москве число выздоровевших людей от коронавируса составило 3047, а за сутки выписались из больниц 312 пациентов. Она отметила особенность коронавирусной инфекции, которую на начальном этапе практически невозможно отличить от симптомов обычной простуды.