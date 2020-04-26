В знак солидарности: гору Маттерхорн в Швейцарии окрасили в цвета российского флага

Швейцария окрасила гору Маттерхорн в цвета российского флага. Красочные фотографии были опубликованы на официальной странице нашего посольства в Берне на Facebook.

Свет от проектора покрыл площадь горы более чем на тысячу квадратных метров. Таким образом власти и жители Швейцарии выразили солидарность с РФ в борьбе с пандемией коронавируса.

Маттерхорн является вершиной в Пеннинских Альпах. Ее высота составляет 4478 метров над уровнем моря. Гора имеет примечательную четырехгранную пирамидальную форму со стенами, обращенными по сторонам света.