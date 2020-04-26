В России проведено более 2,8 миллионов тестов на коронавирус

В России за сутки было проведено 156,1 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

На данный момент в стране под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 173,3 тысячи человек. В общей сложности было проведено более 2,8 миллионов тестов на коронавирус.

По последним данным оперштаба, в России зафиксировано 74588 случаев заражения коронавирусом, 681 пациентов погибли, 6250 человек выписались из больниц.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами, что ограничительные меры по коронавирусу нужно продлить еще на две недели, поскольку все еще велики риски распространения инфекции.