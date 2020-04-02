Число жертв коронавируса в США за сутки превзошло мировой антирекорд

За предшествующие сутки в Соединенных Штатах скончалось 1243 человека, инфицированных COVID-19. Такую информацию предоставляет университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по коронавирусной инфекции.

Ранее максимально большое количество человек, умерших от заболевания за одни сутки, было зарегистрировано в Италии 27 марта. Тогда оно составило 969 человек.

В настоящий момент США являются государством с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией. В стране зафиксировано наибольшее число зараженный и наибольшее число смертей от коронавируса. Количество летальных исходов уже превысило 5116. Лидером страшной статистики стал Нью-Йорк, в котором умерли 1374 пациентов. Инфицированы более 215 тысяч человек.