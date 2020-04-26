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Власти Испании со 2 мая разрешат жителям выходить на улицу

Ян Брацкий
00:50 26.04.2020
По словам главы испанского правительства Педро Санчеса, в ближайшее время соответствующий приказ издаст министерство здравоохранения.
Власти Испании со 2 мая разрешат жителям выходить на улицу
© Фото: AdriÃ Salido Zarco globallookpress

Власти Испании приступают к постепенной отмене карантина, который был введен в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал премьер-министр Педро Санчес. Он оговорился, что граждане в любой момент обязаны будут прислушаться к рекомендациям медиков и неукоснительно исполнить их.

«Если развитие пандемии будет происходить в положительном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб», - цитирует РИА Новости заявление премьера.

Санчес добавил, что отмена ограничительных мероприятий будет постепенной, с оценкой ситуации после каждого этапа послаблений. Например, с 27 апреля на улицу смогут выходить дети до 14 лет, но только в сопровождении взрослых. Выйти на свежий воздух можно будет дважды в день и каждый раз на один час, добавил Санчес, порекомендовав гулять рядом с домом.

«Снятие карантина будет развиваться по-разному в различных автономных сообществах – не только в зависимости от уровня распространения вируса в том или ином регионе, но и от возможностей медицинской системы», - заявил Санчес.

Ограничительные меры в Испании - одни из самых жестких в Европе. Жители страны могли выходить из своих домов только за продуктами, в аптеку и для поездки на работу. На дополнительные послабления могли рассчитывать владельцы домашних животных и волонтеры.

Сейчас, по мнению министра здравоохранения страны Сальвадора Ильи, ситуация стабилизировалась, и пик эпидемии пройден. По количеству жертв Испания занимает третье место после США и Италии. С начала пандемии в стране скончались 22 901 человек, в больницах остаются 223 759 человек.

О снятии запрета на предвижение граждан решились и в Чехии, власти которой накануне сообщили об открытии своих границ. Официальная Прага считает, что опасность позади и, соблюдая санитарные меры, граждане могут возвращаться к привычному образу жизни.

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