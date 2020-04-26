В Туле горит завод «Техпрогресс»: видео

В Туле на заводе «Техпрогресс», который изготавливает битум и дорожно-полимерную ленту, произошел пожар. Там загорелся цех про производству резинотехнических изделий. Об этом сообщили в МЧС России.

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте работают 10 автоцистерн и 4 поливомоечные машины для подвоза воды.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По информации спасательных служб, пострадавших нет.