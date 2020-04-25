СМИ: на Ямале при жесткой посадке Ми-26 пострадали два человека

В субботу утром, 25 апреля, вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале. Есть пострадавшие. На борту находились 8 человек, из которых 3 члена экипажа и 5 пассажиров. Об этом сообщило агентство «Интерфакс», со ссылкой на информированные источники.

«На борту вертолета находилось восемь человек, из них двое пострадали, характер травм уточняется. Погибших нет», - говорится в сообщении.

По данным агентства, один из пострадавших – 56-летний мужчина с тяжелыми травмами. Врачи предварительно диагностировали ему перелом ребер и позвоночника.

Известно, что вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку вблизи месторождения «Русское». По непроверенной информации, рассматриваются несколько причин жесткой посадки, среди которых отказ техники в сложных метеоусловиях и ошибка пилотирования.