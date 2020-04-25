Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Прогресс МС-14» успешно пристыковался к МКС: видео

Тамара Астапенкова
09:20 25.04.2020
Старт грузового корабля состоялся в 04:51 по московскому времени с космодрома Байконур.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14», стартовавший 25 апреля с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции.

«Корабль причалил к агрегатному отсеку модуля “Звезда”, время от старта до стыковки составило 3 часа 20 минут, что делает его самым “быстрым” космическим кораблем в истории полетов к МКС», - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Процесс стыковки прошел в автоматическом режиме, его контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС. Старт ракеты состоялся в 04:51 по московскому времени. При помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» корабль был выведен на околоземную орбиту.

«Прогресс» доставил на Международную космическую станцию около 2,5 тонн грузов, необходимых для экипажа, из которых 650 кг топлива в баках и 46 кг сжатых газов, около 1,35 тонны продуктов питания, медикаментов, приборы для проведения экспериментов и многое другое. Также экипаж МКС получил праздничную символику, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас на борту МКС находится экипаж 63 экспедиции, в состав которой входит космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнера, астронавт Кристофер Кэссидди.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.04.2020, 18:23
Собянин: Москва пока не вышла на плато по коронавирусу
Дата25.04.2020, 00:00
Рукопожатие фронтов: рассекречены документы о легендарной встрече союзников на Эльбе
Дата23.04.2020, 16:45
UEFA оставил название Евро-2020 для перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
Дата24.04.2020, 11:23
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Дата22.04.2020, 12:11
Подполковник, который не кланялся пулям: как Михаил Диасамидзе повлиял на исход битвы за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:38 В стране и мире
СМИ: на Ямале при жесткой посадке Ми-26 пострадали два человека
09:20 В стране и мире
Видео
«Прогресс МС-14» успешно пристыковался к МКС: видео
08:49 В стране и мире
статья
Теория заговора или тайная правда: почему Билла Гейтса считают архитектором пандемии COVID-19
08:47 В стране и мире
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
08:15 В стране и мире
Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила песню впервые за 8 лет
Российские банки рассказали о новых трюках мошенников на фоне пандемии COVID-19
В РАН объяснили слухи об искусственном происхождении коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.