«Прогресс МС-14» успешно пристыковался к МКС: видео

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14», стартовавший 25 апреля с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции.

«Корабль причалил к агрегатному отсеку модуля “Звезда”, время от старта до стыковки составило 3 часа 20 минут, что делает его самым “быстрым” космическим кораблем в истории полетов к МКС», - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Процесс стыковки прошел в автоматическом режиме, его контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС. Старт ракеты состоялся в 04:51 по московскому времени. При помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» корабль был выведен на околоземную орбиту.

«Прогресс» доставил на Международную космическую станцию около 2,5 тонн грузов, необходимых для экипажа, из которых 650 кг топлива в баках и 46 кг сжатых газов, около 1,35 тонны продуктов питания, медикаментов, приборы для проведения экспериментов и многое другое. Также экипаж МКС получил праздничную символику, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас на борту МКС находится экипаж 63 экспедиции, в состав которой входит космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнера, астронавт Кристофер Кэссидди.