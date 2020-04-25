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Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Тамара Астапенкова
08:47 25.04.2020
Были исследованы данные жителей десяти населенных пунктов с суммарным населением около 50 тысяч человек. 
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
© Фото: Britta Pedersen, ZB, Globallookpress

В Италии ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили статистику смертности в десяти населенных пунктах провинции Ломбардия, начиная с 21 февраля, когда регион закрыли на карантин. Итоги исследования они опубликовали на портале medRxiv.

Ринальди и Парадизи, опасаясь искаженной информации, для изучения взяли данные о тестировании на коронавирус, а не официальную статистику смертности.

Ученые сравни полученные данные за период с 21 февраля по 4 апреля 2020 года с показателями смертности в аналогичный период за предыдущие пять лет. Выяснилось, что в Ломбардии в 2020 году скончались примерно в пять раз больше человек, чем в среднем в предыдущие годы. Ринальди и Парадизи добавили, что в начале апреля данные практически не отличались от предыдущих показателей. Исследователи отметили, что это проявилась эффективность ограничительных мер.

Итальянские ученые также исследовали результаты анализов крови, взятых у жителей в десяти населенных пунктах в Ломбардии после отмены жесткого карантина. Выяснилось, что около 40% местного населения было инфицировано коронавирусом, а в некоторых городах этот показатель достигал 80%. Ринальди и Парадизи посчитали, что смертность от коронавируса в этом регионе составляет около 1,29%, среди пожилых людей – 4,25%.

В начале недели, в Италии впервые было зафиксировано снижение числа зараженных коронавирусной инфекцией. По последним данным, в стране положительные результаты тестов на Covid-19 получили 189973 человек, 15549 пациентов с коронавирусом скончались, выздоровело 57576 человек.

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